Mirabelli: “La Lega non può stare al governo ed esprimere una linea contraria all’esecutivo”

“Non è possibile voler stare al governo a tutti a costi, pur esprimendo una linea totalmente diversa da quella dell’esecutivo”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24.it, il senatore del Pd, Franco Mirabelli, che ha poi proseguito: “Non credo che sia accettabile il gioco delle parti a cui stiamo assistendo. Ha ragione Draghi, la Lega è rappresentata da Matteo Salvini, ma se è lui in primis a dire certe cose e a rappresentare quella contraddizione di cui parlavo prima, allora il problema è evidente”.

Mirabelli ha poi spiegato

“La scelta da parte dell’esecutivo è stata chiara fin dall’inizio, ovvero quella di lavorare per poter vaccinare più gente possibile e tutelare le persone stabilendo l’uso del Green pass. Trovo assolutamente incomprensibile una posizione diversa da parte di forze della maggioranza che, non solo hanno condiviso fino adesso le scelte del governo sulla vaccinazione, ma che hanno anche contribuito a dar vita ad un governo che come dicevo prima, proprio su questo tema ha fatto una delle proprie ragioni di essere”.

Ancora sulla Lega e sulle posizioni anti Green Pass, l’esponente Dem

“Credo che la Lega, su questo e su altri fronti, stia semplicemente cercando di tenere insieme ciò che insieme non può essere tenuto, ovvero la responsabilità di governo e la volontà di continuare a rappresentare istanze populiste che nulla hanno a che fare con le finalità dell’esecutivo. Nella sostanza la Lega sta cercando di trovare un equilibrio impossibile tra il sostenere il governo e continuare a giocare sulle paure della gente, alimentando le preoccupazioni e, come ha fatto in questi anni, sventolando i problemi anziché cercare di affrontarli e risolverli”.

Sulla proposta di Salvini di renderei tamponi gratuiti, per favorire la concessione del Green Pass

“Francamente mi pare che la Lega abbia qualche problema anche a comprendere il senso di alcuni provvedimenti che contesta. Dire per esempio che se si estende il green pass bisogna rendere gratuiti i tamponi, vuol dire non aver capito che la scelta del Green pass ha come obiettivo quello di spingere più persone possibile a vaccinarsi, creando anche una sorta di incentivo a farlo, cosa che invece verrebbe meno con i tamponi gratuiti”

