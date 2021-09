Zucconi: “Il vaccino non è sovrapponibile al Green pass”

“Il vaccino è importante perché riduce i contagi, limita i sintomi e i ricoveri, ma non è in alcun modo sovrapponibile al Green pass”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 il deputato di Fdi, Riccardo Zucconi, che ha poi proseguito: “La scienza infatti, pur tra mille sfaccettature diverse, su una cosa è abbastanza sicura, ovvero che la vaccinazione è senza dubbio un presidio essenziale, ma anche chi è vaccinato può contrarre il virus, seppur in maniera più lieve”.

Sull’approvazione del decreto sul Green Pass, votato oggi alla Camera

“Rimangono tutti gli elementi negativi che abbiamo denunciato in queste settimane, perché per come viene propagandato il provvedimento è evidente che c’è ancora una grossa confusione”.

Utilizzo dei tamponi salivari

“Oggi per come è la situazione una delle poche certezze che abbiamo per monitorare la circolazione del virus è l’utilizzo dei tamponi, ma l’uso che ne viene fatto oggi attraverso i tamponi molecolari a pagamento, e per i quali devi aspettare ore per avere il risultato, non va bene. Per questo avevamo proposto di utilizzare anche i tamponi salivari rapidi, che in questi mesi hanno fatto passi da gigante e hanno il vantaggio di essere meno invasivi, meno costosi e danno risultati in tempi rapidissimi, garantendo un monitoraggio molto efficace”.

Sulla proposta di Fdi, poi bocciata, di eliminare le sanzioni di chiusura per le aziende trovate a violare l’obbligo del green pass

“Riteniamo che anche in questo caso si siano messe in difficoltà molte aziende, tra cui pubblici esercizi e ristoranti, che non sono stati messi nella condizione di poter controllare in modo corretto il Green pass”.

Sulla Lega, che questa volta ha votato compatta con la maggioranza

“Purtroppo sono subentrate logiche di governo, ma è apparso chiaro che, almeno una parte del centrodestra, sul Green pass ha ancora molto dubbi. Non ne facciamo una questione di prospettiva politica di una settimana o dieci giorni, ma cerchiamo di creare delle condizioni politiche di governo, che speriamo si realizzino al più presto possibile. Poi è chiaro che ognuno si assumerà le proprie responsabilità davanti all’elettorato”

Fonte iNews24.it