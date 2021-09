Candiani: “Lamorgese ha tenuto per sé tutte le funzioni operative, ai sottosegretari solo la targhetta”

Lo ha dichiarato in un intervista a iNews24.it il senatore della Lega, Stefano Candiani.

L’intervista a Candiani

“Al ministero dell’Interno è in corso un cortocircuito organizzativo strutturale, perché tutto deve passare per il ministro. Il problema è che alla fine le cose arrivano alla sua scrivania e lì si intoppano, proprio a causa della sua incapacità decisionale. Con Salvini al Viminale invece si rispettavano le deleghe, l’autonomia e la responsabilità dei sottosegretari, il tutto sempre nell’ottica di risolvere i problemi in modo funzionale. Oggi invece, tutto il pacchetto sicurezza relativo all’immigrazione è di competenza del ministro e i risultati, purtroppo, sono sotto gli occhi di tutti”.

Sulla possibile mozione di sfiducia nei confronti di Lamorgese paventata da Fdi

“Il gioco di Fdi è quello di chi fa opposizione e quindi vuole far cadere il governo, cosa che noi ovviamente non condividiamo, proprio perché siamo entrati in questo esecutivo con un obiettivo molto chiaro, ovvero quello di dare agli italiani la certezza di uscire dalla pandemia, affrontare il problema economico e poi tornare al voto il prima possibile per dare un governo che sia finalmente espressione del voto popolare. È indubbio che pensare in questa fase di poter staccare la spina al governo e tornare alle elezioni è semplicemente una provocazione, perché c’è il semestre bianco e in questo periodo non si possono sciogliere le Camere fino all’elezione del presidente della Repubblica”.

Ancora sulla mozione di sfiducia

“Quello che va fatto quindi non è polarizzare le posizioni, perché ci sarà sempre chi difenderà la Lamorgese a prescindere dai fatti, anche solo perché viene attaccata. Se Fdi vuole davvero dare una risposta e uno sbocco alla crisi di operatività del ministero dell’Interno, credo allora che l’azione andrebbe congeniata un po’ di più nell’ambito del centrodestra, senza prendere iniziative estemporanee ed appariscenti”.

Sulle responsabilità della Lamorgese

“Penso al rave party di qualche giorno fa, di cui tutti abbiamo ancora ben memoria. Abbiamo avuto per mesi le forze dell’ordine chiamate a fare controlli e a sanzionare i cittadini che non mettevano la mascherina o che entravano nei ristoranti e poi dall’altra parte abbiamo avuto 5 giorni di anarchia totale che hanno mostrato l’esempio di uno Stato che non è nemmeno capace di farsi rispettare da un gruppo di tossici e sbandati”

Fonte iNews24.it