Ferro: “Il Governo ha imposto una vaccinazione obbligatoria senza assumersene la responsabilità”

“Le tensioni nascono dalla poca chiarezza di un governo che ha voluto mascherare con questo Green pass una vaccinazione obbligatoria senza in realtà assumersene la responsabilità”.

Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 la vicecapogruppo alla Camera di Fdi, Wanda Ferro, che ha poi proseguito: “È una situazione problematica, che però andava accompagnata in modo differente, dando ai lavoratori e ai cittadini delle risposte più chiare, anche attraverso una maggiore assunzione di responsabilità da parte dello Stato nei confronti di quelle persone che potrebbero avere delle conseguenze dovute ad una vaccinazione avvenuta non per scelta, ma per un’imposizione”.

Sulle proteste di no green pass

“Innanzitutto auspichiamo che ci sia un maggior controllo rispetto a delle tensioni che troppo spesso, come nel caso di Roma, hanno spostato l’attenzione su delinquenti, facinorosi ed estremisti. Dobbiamo ricordare che questa tensione riguarda molte categorie e che è figlia anche del mancato ascolto rispetto ad alcune richieste che sono state avanzate, non ultima quella di prorogare la data dell’entrata in vigore del Green pass obbligatorio al 30 ottobre.

Credo che il governo dovrebbe fermarsi a ragionare e comprendere le difficoltà dei tanti lavoratori, sia nel pubblico che nel privato, e capire che un blocco di questo tipo rappresenterebbe l’ennesimo duro colpo alla nostra economia.

Purtroppo se vediamo come è stata gestita tutta questa situazione dall’esecutivo, si denota solo arroganza e cecità, oltre ad un utilizzo frequente della forza muscolare nell’imporre delle scelte che non vanno incontro alle esigenze e ai bisogni dei cittadini”.

Sulla manifestazione di sabato scorso a Roma

“Che quella protesta sia andata a finire come sappiamo è vergognoso, ma lo è ancora di più che si consenta di utilizzare tutto ciò in funzione dei ballottaggi di domenica prossima. Credo questa mistificazione dei fatti di sabato scorso a Roma si possa definire senza dubbio come una pagina buia della storia della nostra Repubblica”.

Fonte iNews24