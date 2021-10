Verini: “Dopo Speranza e Lamorgese ora Salvini sta puntando Draghi”

”La verità è che Salvini, dopo aver boicottato il ministro della Salute e attaccato quello dell’interno, adesso sta puntando il Presidente del consiglio e la riforma fiscale”. Lo ha dichiarato in un’intervista a aiNews24 il deputato del Pd, Walter Verini, che ha poi proseguito: ”Quello della Lega è un atteggiamento che, rischiando di creare problemi al Presidente del consiglio nella sua azione di governo, finisce con il creare problemi anche all’Italia”.

Verini ha poi commentato

“La verità è che la riforma fiscale avrà principalmente lo scopo di aiutare le famiglie e le imprese e di combattere l’evasione, quindi deve essere chiaro a tutti che non ci sarà nessun aumento delle tasse, anzi, semmai ci saranno delle diminuzioni”. Sulle dichiarazioni di Salvini, Verini ha successivamente dichiarato: “Da una parte c’è l’affidabilità di Draghi che si preoccupa degli interessi del Paese, dall’altra l’inaffidabilità del leader della Lega che pensa solo alle scadenze elettorali, a maggior ragione dopo la dura sconfitta che il suo partito ha subito nel primo turno delle amministrative” .

Sempre in riferimento al leader della Lega, Verini ha spiegato: “Non si può stare al governo con l’intenzione di lucrare sulla presenza in maggioranza e allo stesso tempo comportarsi come se stesse all’opposizione, con il solo scopo di raccattare quei voti che sta perdendo irreversibilmente”. Verini ha poi concluso: “Salvini è in uno stato permanente di campagna elettorale. Lui vive la condizione perenne del Papeete e troppo spesso confonde gli interessi del suo partito con quelli del Paese”

Fonte iNews24