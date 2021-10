Gusmeroli: “Vogliamo rimanere al governo, ma riforma del catasto vuol dire aumento delle tasse”

“Noi siamo entrati al governo per realizzare tante cose e con idee molto chiare sulla tassazione e sulla semplificazione del sistema fiscale italiano che è tra i più complicati al mondo. Vogliamo rimanere al governo, ma mantenendo il punto su questi obiettivi”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 il deputato della Lega e vicepresidente della Commissione finanze della Camera, Alberto Gusmeroli, che ha poi proseguito: “La revisione del catasto comporta aumenti sull’IMU, sulla Tari, sulle tasse di compravendita, imposte di registro, ipotecarie e catastali, oltre che sulla determinazione dell’Isee. Pensare che non ci siano aumenti per nessuno non è una cosa ipotizzabile”.

Gusmeroli ha poi spiegato

“Prima di fare una variazione del catasto sarebbe utile che si andasse a cercare di incassare da quel 26% che non paga l’Imu, con punte che in alcune regioni arrivano fino al 46%. Secondo poi, c’è il tema delle case non iscritte al catasto per le quali prima bisognerebbe provvedere all’accatastamento, ma anche lì poi cosa si fa, le si accatasta con un condono?”.

Sui motivi che hanno spinto la Lega a consumare lo strappo in Cdm e sulle parole di Draghi che aveva fatto riferimento alle scadenze elettorali, Gusmeroli ha commentato: “Noi abbiamo posto queste problematiche non per motivi elettorali, ma perché vogliamo essere certi che anche quando il governo cambierà non si crei il rischio di un aumento della tassazione.

Crediamo a Draghi, ma non possiamo permetterci che a pagare siano le famiglie italiane”. Gusmeroli ha poi concluso: “Una volta che riceveremo le dovute rassicurazioni da parte di Draghi sul fatto che non ci saranno mai aumenti delle tasse per quanto riguarda Iva e Irpef, e che verrà mantenuta la mini flat tax, non ci sarà più alcun motivo di ulteriori strappi per la Lega”

Fonte iNews24.it