Villarosa, ex 5 Stelle: “Lega, Movimento 5 Stelle e FDI stanno cercando un accordo”

Alessio Villarosa, ex sottosegretario al Ministero Economia e Finanza nel Conte I e II, oggi al Gruppo Misto, è intervenuto ai microfoni de L’Italia s’è Desta condotta dal Direttore Gianluca Fabi e Matteo Torrioli su Radio Cusano Campus.

Sono tutti nomi per arrivare ad uno stallo

“Sono tutti nomi per arrivare ad uno stallo. Destra e sinistra hanno avanzato candidature che né una parte né l’altra possono accettare. La preoccupazione è che si arrivi ad uno stallo e nel momento in cui c’è fretta di decidere alla fine si andrà su Draghi. L’ideale sarebbe riuscire a trovare un nome in grado di convincere tutti”

“Nessuno ha i numeri. L’unica soluzione è quello di un accordo tra Lega, Fratelli D’Italia e Movimento 5 Stelle perché avrebbero 500 voti. Credo proprio si stia ragionando su questo. Alla fine però sembra che il vero scopo sia arrivare ad uno stallo per eleggere Draghi. Mattarella? Il Movimento 5 Stelle avrebbe dei seri problemi a votare per un bis. Quando ero nei 5 Stelle abbiamo sempre detto che il bis non si può fare. Stessa cosa ha detto anche Mattarella. Il PD ha proposto Riccardi, buttando lì quel nome senza troppa convinzione”.

“Giuseppe Conte ieri e l’altro ieri ha giocato la giusta partita. Prima con un’agenzia ha fatto capire che nel caso in cui si dovesse arrivare ad un nuovo Governo, quindi con l’elezione di Draghi al Quirinale, verrebbero consultati gli iscritti che probabilmente non farebbero fare il quarto Governo. Poi però si sente questa parte che segue Luigi Di Maio che mette i bastoni tra le ruote alle politiche che vorrebbe fare Conte”.

