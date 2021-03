Siciliano: “Ora più che mai, il rumore dei media che soffia sulle paure delle persone”

Così Eduardo Siciliano sulla sua pagina Facebook:

Nel frattempo quelli potenti che gestiscono il mondo stanno uscendo pazzi sul vaccino AstraZeneca bloccando la somministrazione. Tutti i partiti in Italia si sono messi insieme per realizzare questo capolavoro e far gestire una pandemia con un Paese al collasso anche psicologico da un banchiere con la capacità di entrare in sintonia emotiva d’un boa constrictor.

Ricapitolando, milioni di cittadini in questo momento attendono chiarimenti sui 32 miliardi di ristori che non vedono la luce e sul vaccino. Anche i più critici ora staranno rimpiangendo Giuseppe Conte!

Per il nuovo segretario del PD Enrico Letta, la priorità è lo Ius Soli mentre per il leader del primo partito in Italia Matteo Salvini, è fondamentale affidarci ai vaccini patriottici che al momento non esistono.

Geni e nemmeno troppo incompresi.

Ora più che mai, il rumore dei media che soffia sulle paure delle persone, dà man forte all’ignoranza e rischia di rendere vani i sacrifici fatti sinora per combattere il virus.

Sacrifici fatti da chi ha visto chiudere la propria attività, da chi ha perso un lavoro già precario e non dai politici che continuano a percepire il loro cospicuo stipendio con un tfr non da meno.

Festeggiano pure i #novax sulla reazione della politica europea su #AstraZeneca.