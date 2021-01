Siciliano: “Questa volta, sarà il loro tanto amato ciaone a seppelirli”

Un personaggio come Renzi, che 8 mesi fa

fu capace di tirare in ballo persino i morti di Bergamo e Brescia per un po’ di visibilità, è in grado di fare di tutto per perseguire i propri obiettivi da buon lobbista.

Le sue provocazioni, sono solo tutto fumo e niente arrosto che interessano a stento al 4% del Paese. Se dovesse cadere il governo, politicamente l’unico “morto” che parla sarà lui, altro che i poveri defunti che vengono strumentalizzati ogni volta da politici indegni e senza dignità. “Non siamo irresponsabili, quello che noi stiamo facendo si chiama POLITICA”. Risponde Renzi a Conte.

Definirlo solamente spregevole è un complimento.

Politico influente

Nel mondo, poche settimane fa, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, veniva definito il politico maggiormente influente mentre in Italia, ognuno provava a fargli la guerra per mettere le mani sui 209 miliardi del Recovery Fund. Questi politici che amano stare più tempo nei salotti televisivi che in Parlamento, sono il vero cancro del nostro Paese.

Vogliono il Mes per migliorare la sanità? Evidentemente non hanno letto le parole di Gino Strada, un medico in prima linea, che conosce meglio di loro la situazione: “Ogni anno se ne vanno in convenzioni con ospedali e varie strutture private circa 25 miliardi, pari al 20,3% della spesa sanitaria complessiva. Recuperare al pubblico quel fiume di denaro significherebbe avere a disposizione, un Mes ogni anno da investire nella sanità”.

Assetati di potere

È vero del futuro non c’è certezza, ma su una cosa posso metterci le mani sul fuoco, gli italiani non perdoneranno mai a questi assetati di potere, i propri giochetti di poltrone sulla pelle di chi sta soffrendo la crisi.

Per anni ci hanno chiamato il MoVimento del vaffa? Non deludiamoli e mandiamo una volta per tutte, a fanculo questi politicanti che vogliono essere i protagonisti della fine del governo.

Questa volta, sarà il loro tanto amato “ciaone” a seppelirli.