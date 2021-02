Siciliano: “Il nuovo governo Draghi che sta per nascere è qualcosa di raccapricciante”

Alessandro Di Battista è la persona che mi ha rappresentato di più ultimamente, nonostante i continui attacchi ricevuti. Il motivo?

Siamo persone libere che non scendono a compromessi e abbiamo il coraggio delle nostre idee! Lo abbiamo dimostrato anche nelle occasioni “meno convenienti”.

Questi sono i fatti

Il nuovo governo Draghi che sta per nascere è qualcosa di raccapricciante.

Ai ministeri più importanti come quelli economici, andranno i tecnici e la politica dovrà assistere in seconda fila, mentre la mafia può tornare finalmente a incidere con l’arrivo delle risorse del Recovery. Buona fortuna!