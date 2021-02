Siciliano: “Questi hanno attaccato il Reddito di Cittadinanza”

Così Eduardo Siciliano sulla sua pagina Facebook:

Segnatevi i nomi di questi Ministri: Brunetta, Gelmini, Carfagna, Garavaglia, Giorgetti. Questi 5, hanno attaccato il Reddito di Cittadinanza in ogni modo negli ultimi mesi. Brunetta lo voleva tagliare, definendo la manovra del primo governo Conte, la peggiore della storia. Mara Carfagna voleva utilizzare i fondi del reddito di cittadinanza per “altre misure”, ricordo ancora la raccolta firme per abolirlo mentre provavano a ripristinare i vitalizi. Adesso Draghi è pronto a realizzare i sogni del centrodestra e sta già lavorando a una “stretta” sul reddito, mettendo in discussione un sistema di aiuto alle fasce più deboli. È ancora tutto in discussione, ma se c’è una cosa che bisogna fare, è proprio quella di difendere con le unghie il Reddito di Cittadinanza, già sotto attacco da una comunicazione becera, da parte di persone che non conoscono la difficoltà di pagare una bolletta o di mettere un piatto a tavola.

Questi Ministri della Repubblica preferiscono strizzare l’occhio a Confindustria e togliere l’unico strumento di dignità sociale per accontentare quei prenditori di Stato che si sono intascati miliardi di euro in questi 30 anni. Nessuno di loro si è posto il problema di come avremmo aiutato migliaia di famiglie in lockdown. I soldi per Radio Radicale ci sono ma per aiutare i cittadini no.

Anche il nuovo Ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha attaccato i percettori del Reddito, quando da Sottosegretario era in affanno perché non riusciva a trovare le coperture per la tanto sbandierata Flat Tax. È vero, il Ministero del Lavoro è nelle mani del Pd, ma il partito di sinistra non ha mai visto troppo di buon occhio questa misura.

Nel mese di Febbraio del 2019 fu proprio il Pd a votare contro un provvedimento che destinava oltre 7 miliardi di euro al contrasto alla povertà assoluta e alcuni esponenti del partito appoggiarono la raccolta firme per abrogarlo, insieme a Forza Italia e Fratelli d’Italia.