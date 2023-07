Nugnes: “Da oggi viviamo in una società peggiore e peggiore per tutti”

La misura del reddito di cittadinanza, studiammo, è misura di sostegno al reddito presente in tutta Europa. Solo in Italia e Grecia mancava, allora, nel 2013.

Studiammo e ci preparammo e con esperti del settore del lavoro e dell’economia preparammo una proposta di legge.

Questa fu proposta per anni, per tutta la XVII legislatura, sotto forma di legge, di emendamenti, di odg.

Indigenza

Passò, molto modificata e abbruttita nel senso e nella sostanza, solo nella XVIII legislatura, ma passò, togliendo dalla indigenza e dall’abbandono milioni di famiglie.

Credo davvero che durante la pandemia sia stata la misura del RDC che ha contribuito alla tenuta del tessuto sociale, che ha impedito rivolte e collassi sociali che erano dietro l’angolo sopiti, soprattutto al sud, naturalmente.

Oggi, con un sms del governo viene comunicato a 169 mila famiglie che da domani mattina lo Stato per loro non esiste più, che la Costituzione non esiste più, che loro stessi per noi altri non esistono più.

Società peggiore

Indigenza, povertà, solitudine esistenziale non potranno che portare ad un aumento della discriminazione sociale ma anche dell’insicurezza generale, perché inevitabilmente in milioni andranno ad allargare le file dello sfruttamento e della insicurezza sul lavoro, ma anche della criminalità e di tutte le mafie.

Da oggi viviamo in una società peggiore e peggiore per tutti.