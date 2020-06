Siciliano: “Nonostante tutto vado avanti e ci metto la faccia”

“Vergognati, vergognati, sono tre giorni che vieni qua a rompere i coglioni, vergognati, sei un pezzo di merda”. Queste sono le parole che ha pronunciato un signore in bicicletta e calvo nei miei confronti mentre indicavo ai militari la zona dei Palazzi Cirio non controllata, in cui un ragazzo di nazionalità bulgura è entrato tranquillamente varcando la zona rossa.

Al “signore” che pensava di offendermi o intimorirmi, voglio rispondere che sono orgoglioso di essere un pezzo di merda che oggi è riuscito a mettere in contatto un ragazzo con la Croce Rossa, che chiedeva aiuto e qualcuno che lo ascoltasse perché la mamma di 90 anni, la signora Carmela, residente al nono piano dei Palazzi Cirio, da qualche giorno non riusciva a ricevere assistenza.

Se questo significa essere un pezzo di merda, sono orgoglioso di esserlo. Invece di incazzarvi con chi sta denunciando le falle nella gestione dell’emergenza Covid 19, prendetevela con i politici locali e regionali che sono i principali responsabili del degrado che vivono i nostri territori.

Eduardo Siciliano, un pezzo di merda che forse ha anche paura ma che va avanti e ci mette la faccia nonostante tutto.