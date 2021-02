Siciliano: ” È meglio piacere alla gente che alle élite”

Così Eduardo Siciliano sulla sua pagina Facebook:

E la MIA idea non è cambiata anche successivamente nonostante le parole del Presidente della Repubblica.

Qualcuno forse lo dimentica che siamo una repubblica parlamentare e che la sovranità è esercitata dal parlamento!

Tanti attacchi ho ricevuto, soprattutto quando mi sono esposto pubblicamente per il No al Governo Draghi prima della votazione su Rousseau… poi abbiamo visto tutti come sono andate le cose.

Bisogna avere CORAGGIO nel portare avanti le proprie idee senza scendere a compromessi con nessuno, costi quel che costi!

Mario Draghi (come oratore non è proprio Alcide De Gasperi) nel suo discorso di poco fa al Senato, ha fatto un passaggio sull’aumento del debito pubblico che ci porterà verso una spirale dalla quale sarà possibile uscire solo attraverso manovre lacrime e sangue.

Io non riuscirei mai a essere complice di un governo che strizza l’occhio al neoliberismo, un sistema che produce nefandezze e rende schiavi i cittadini maggiormente in difficoltà.