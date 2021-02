Siciliano: “Ho scoperto che il Professor Draghi, in realtà è il nuovo Messia”

Oggi ho scoperto che il Professor Draghi, in realtà è il nuovo Messia pronto a salvare l’talia, è proprio vero, non si finisce mai di imparare. Nella sua squadra non potevano mancare i due Matteo, pronti a cancellare la riforma Bonafede e a mettere le mani sulla prescrizione, con l’applauso del Padrino Berlusconi.

Bella maggioranza vero?

Qua non si tratta se essere responsabili o meno, si tratta se la coerenza in politica è ancora un valore oppure se è un optional da sventolare solo in campagna elettorale.

In queste ore ho cambiato idea su Draghi?

Assolutamente no, soprattutto se devo ascoltare un Matteo Salvini che vuole ritornare al governo per proporre il “modello Lombardia”. Ora provate a chiudere gli occhi, pensate a quello che ho scritto, e una volta riaperti, ditemi se non avete creduto di vivere uno de vostri peggiori incubi.

La scorsa estate ero candidato alle Regionali in Campania, e ogni volta che camminavo nei mercati e incontravo le persone, arrabbiate ci accusavano prima di aver fatto un governo con Salvini e poi di aver resuscitato Renzi.

Come non dargli ragione?

Il popolo è sovrano e non vive di politica ma di sacrifici e problemi da risolvere ogni giorno, non capirà mai i soliti discorsi in politichese per giustificare l’ingiustificabile ogni volta.

Io quest’estate ci ho messo la faccia e continuerò a mettercela anche se il MoVimento ha preso una strada che mai e poi mai avrei immaginato. Rispetto. Questo dovremo avere ogni volta che qualcuno ci mette testa e cuore per un progetto. Non cambierò idea, convinto che il tempo è sempre galantuomo.