Siciliano: “Il Movimento fa un grave errore a tenere ancora aperta la porta a Italia Viva”

La linea appena espressa dal MoVimento 5 Stelle dopo le consultazioni con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non la condivido assolutamente. Renzi ha dimostrato di aver a cuore tutto tranne che gli interessi degli italiani. Il MoVimento fa un grave errore a tenere ancora aperta la porta a Italia Viva. Aprire una crisi di governo in piena pandemia è un gesto di una squallidità unica che non può essere cancellato da interessi di palazzo.

Non ricordo che gli iscritti al MoVimento 5 Stelle abbiano deciso questa nuova linea.

I vecchi problemi ritornano anche in una situazione drammatica come questa

Se perdoneremo Renzi, saranno gli italiani poi a non perdonarci più. Il lobbista amico dell’Arabia Saudita, quello che vuole il Mes e il Ponte sullo Stretto, non merita una seconda possibilità. Questo è quello che pensa anche la maggior parte dei sostenitori del MoVimento, che mai e poi mai avrebbe voluto un governo con lui, figuriamoci ora!

Bisogna avere coraggio nel difendere le proprie idee. Il MoVimento non può e non deve deluderci. Non vorrei assolutamente arrivare a questa conclusione: “credevo fosse amore e invece era una calesse”.