Acqua pubblica, Siciliano: “Presidente Fico cosa aspettiamo?”

“Io lego la mia presidenza all’approvazione da parte del Parlamento di una legge sull’acqua pubblica che difenda questo bene essenziale e faccia rispettare la volontà popolare espressa dagli italiani col referendum del 2011”. Così disse qualche tempo fa il presidente della Camera Roberto Fico partecipando a Napoli al convegno Acqua bene comune. Perfetto, ora che abbiamo in carica il governo dei migliori e il Parlamento praticamente privo di opposizione, cosa stiamo aspettando? Non vorrei che Draghi gli abbia fatto cambiare idea su quelle azioni “anti-liberiste” necessarie per proteggere i cittadini.

Bisogna avere il coraggio di prendere decisioni politiche e realizzare ciò che si era disegnato e sognato in passato.

Non farlo, sarebbe la peggior sconfitta non solo per Fico ma per tutti i cittadini che dal 2011 attendono risposte.

Spero che il Presidente non si dimentichi anche di questa battaglia. Tutti siamo pronti a festeggiare finalmente la legge sull’acqua pubblica. Forza!