Fico: “La Camera prosegue nel cronoprogramma dei concorsi con nuovi bandi”

La Camera prosegue nel cronoprogramma dei concorsi con nuovi bandi che saranno pubblicati nelle prossime settimane.

Andiamo avanti in questo impegno importante per rafforzare la nostra istituzione grazie al contributo di nuove professionalità e competenze con procedure selettive impegnative e trasparenti.

Concorso

Oggi in Ufficio di Presidenza abbiamo bandito anche il concorso per documentaristi che andrà in Gazzetta Ufficiale entro giugno. Entro dicembre sarà invece la volta del bando per ragioniere ed entro gennaio di quello per consigliere della professionalità generale. Un percorso di cui vado orgoglioso e che rinnova l’amministrazione della Camera dei deputati che per troppi anni aveva interrotto i concorsi.



var url295211 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=295211”;

var snippet295211 = httpGetSync(url295211);

document.write(snippet295211);