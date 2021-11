Fico: “Il tema del livello dei salari in Italia va affrontato con urgenza”

Il tema del livello dei salari in Italia va affrontato con urgenza. Serve una discussione seria su quali strumenti introdurre per tutelare i lavoratori e combattere così vere e proprie forme di schiavitù. In questo momento storico occorre ragionare sull’adozione del salario minimo nel nostro Paese.

Italia arretrata

Per questo è necessaria una discussione approfondita a partire dai dati che vedono l’Italia arretratissima sul piano della crescita salariale. Di salario minimo ha parlato in queste ore anche il Commissario europeo per il lavoro e ai diritti sociali Nicolas Schmit, il quale ha ribadito un altro punto significativo: il reddito di cittadinanza è uno strumento giusto nel contrasto alla povertà e all’esclusione economica e sociale.



