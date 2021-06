Fico: “La crisi pandemica è stato un banco di prova decisivo per l’Unione Europea”

La crisi pandemica è stato un banco di prova decisivo per l’Unione Europea, per la sua coesione e la capacità di affrontare in modo compatto un’emergenza che ha investito tutti i Paesi. A partire dal lancio di misure come il Next Generation Eu, le politiche europee hanno fatto un salto di qualità che non era scontato e che esprime il senso che deve avere la nostra casa comune. Su questo e altri temi mi sono confrontato questa mattina con Richard Ferrand, Presidente dell’Assemblea nazionale francese, in un incontro in videoconferenza.

Ruolo cruciale

I nostri parlamenti sono chiamati a svolgere un ruolo cruciale in questa fase nel monitoraggio sull’attuazione dei piani di ripresa e resilienza. La sfida ora è infatti quella di spendere nel modo migliore le risorse stanziate per rilanciare uno sviluppo economicamente, socialmente ed ecologicamente sostenibile.

Con l’Assemblea nazionale francese la Camera dei deputati ha da sempre un legame solido. Anche durante i mesi della pandemia i rapporti si sono ulteriormente sviluppati. Un percorso che continueremo a rafforzare con nuove forme di cooperazione tra gli organi parlamentari e le amministrazioni.



