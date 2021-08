Fico: “L’emergenza climatica ha conseguenze irreversibili e responsabilità umane”

L’Ipcc, il Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, lancia un allarme che non può lasciarci indifferenti. Ridurre l’emissione di gas serra per limitare l’aumento delle temperature è un imperativo per tutti. Sul fronte dell’emergenza climatica l’Italia e l’Europa devono investire tutte le proprie energie per adottare le misure e le politiche necessarie per dare una svolta.

Conseguenze irreversibili

Alcuni passi sono stati fatti ma non bisogna fermarsi. L’emergenza climatica ha conseguenze irreversibili e responsabilità umane.

Occorre un enorme sforzo globale, per questo il #G20 e la #Cop26 sono due appuntamenti decisivi.



