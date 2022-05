1 maggio, Fico: “Occorrono stabilità e sicurezza!

Di fronte alla crisi occupazionale, al lavoro precario e sottopagato, al disagio sociale e alle incertezze di questo periodo, le istituzioni e la politica devono fare la loro parte. Occorrono un impegno incessante, capacità di visione, attenzione e pragmatismo per accrescere l’occupazione, aumentarne la qualità e tutelare i diritti dei lavoratori. Si parla per esempio ancora troppo poco di salario minimo, uno strumento che è già una realtà in tanti Paesi europei e che anche in Italia potrebbe contribuire a migliorare le condizioni di lavoro e di vita delle persone.

Stabilità e sicurezza

Stabilità e qualità del lavoro, dunque, ma anche e soprattutto sicurezza: è davvero inaccettabile che, ancora oggi, sul luogo di lavoro una persona rischi di perdere la vita. La drammatica sequenza di incidenti rappresenta una piaga sociale insopportabile e impone di fare di più: rafforzare il dialogo tra istituzioni, imprese, sindacati e associazioni; accrescere quella cultura della sicurezza che parte da prevenzione e formazione e si articola in un sistema di controlli efficace.

La nostra è una Repubblica fondata sul lavoro. È da questo principio che parte la nostra Costituzione, ed è questa la base su cui costruiamo la nostra comunità.

Buon 1° maggio, buona festa dei lavoratori.





var url270978 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=270978”;

var snippet270978 = httpGetSync(url270978);

document.write(snippet270978);