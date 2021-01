Siciliano: “Sciacallaggio contro Conte”

Appena Renzi ha ritirato le Ministre, degna della miglior sciacalla, Giorgia Meloni ha chiesto subito le dimissioni di Conte.

La paladina dell’anti-europesimo dopo aver sostenuto il governo Monti e votato a favore della riforma Fornero, ha ancora il coraggio di parlare. Leggete i titoli della stampa internazionale, per capire i danni che stanno facendo al nostro Paese questi politici.

“Renzi sinonimo di slealtà”. “Uomo disperato, più il partito affonda, più lotta per avere attenzione”. “Mette a rischio l’opportunità data dai fondi europei”. Dopo anni di tentativi falliti, Renzi è finalmente riuscito a unire il mondo nel disprezzo per la sua persona. Dietro di lui però, ci sono le grandi lobby del malaffare, lui è solo l’esecutore del lavoro sporco. Il vero vaccino dobbiamo farlo contro tutti questi irresponsabili dal tempismo imperfetto.

Crisi economica

Milioni di italiani sono preoccupati dalla crisi economica e Renzi decide di far cadere il governo, sarà questo il consiglio che gli ha dato il suo amico Verdini quando è andato a trovarlo in carcere recentemente. Molti si sono dimenticati quando insieme fecero la legge elettorale per rovinare il MoVimento 5 Stelle, molti si sono dimenticati quando insieme provarono a cambiare la nostra Costituzione e gli italiani risposero in maniera netta contro una riforma vergognosa. L’irresponsabile narcisista patologico ha sempre voluto tenere sotto scacco un intero Paese, nonostante sia criticato da quasi tutti i cittadini.

Ecco perché il sistema vuole il bipolarismo, per renderci ciechi e tonti davanti al retro pensiero di ogni delinquente con cui siamo stati al governo in questi anni: “sennò continua a vincere il MoVimento 5 Stelle”.

Rovina economica, imprese fallite e lavoratori licenziati e la priorità di oggi è la crisi di governo?

Ma di cosa stiamo parlando?

Questo è ciò che si chiede la maggior parte degli italiani. L’establishment che sta sostenendo Renzi, deve assumersi la responsabilità di aver destabilizzato il Paese in uno dei momenti più difficili della Storia repubblicana. Quando un cialtrone conclamato attacca una persona perbene come Giuseppe Conte, spinge gli indecisi a schierarsi dalla parte di quest’ultimo, rafforzandolo.

Conte non deve mollare e bisogna andare avanti con lui senza se e senza ma.

Il Conte-ter sarebbe una buffonata, una maggioranza senza Renzi è cio che vogliono gli italiani. Chi si è permesso di dare uno schiaffo al Paese in ginocchio, deve essere allontanato dalle Istituzioni.

Renzi è politicamente morto e pure sepolto. Dopo la rappresentazione di ieri, neanche troppo originale della Commedia dell’Arte, può calare il sipario sulla sua storia politica.

Una crisi di governo, con 80 mila morti di Covid solo in Italia, nessuno la dimenticherà.

Il MoVimento 5 Stelle deve restare compatto e sostenere Giuseppe Conte per dare il proprio contributo e assicurare al nostro Paese la stabilità e il vigore che merita.