Scanzi: “Potevano avere quasi tutto. Non hanno avuto quasi nulla se non un autografo da Brunetta”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Grillo ha esultato per il Ministero della Transizione Ecologica, che non ha poi ottenuto (a meno che l’ex Leopolda Cingolani e Colao non siano pure loro grillini a loro insaputa come Draghi).

Sottosegretario di Stato è Garofoli, quello che durante il Conte I fu accusato (a caso) dai 5 Stelle di essere la “manina”.

I ministri M5S sono 4, ovvero appena uno in più di Forza Italia.