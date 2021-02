Scanzi: “Chi esulta per la vittoria di Renzi è un caso umano all’ultimo stadio e una squisita capra”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Mattarella, di fatto, ha sganciato una bomba napalm su quasi tutti i partiti italiani. La sua decisione è lecita e per certi versi condivisibile. La capisco. Mette però in difficoltà (quasi) tutti i partiti. Soprattutto alcuni. Berlusconi. Lui è il più contento di tutti, e l’idea che i più felici di questo governo siano gasparri e Brunetta dovrebbe dirci qualcosa. Evanescenze querule. Renzi, Calenda, Bonino, misti, centristi, socialisti, europeisti. Essendo gente senza elettori, sono contentissimi perché avranno l’illusione di essere politicamente vivi. Leu/Mdp o come si chiama. Diranno coraggiosamente no, e non era scontato. Fin qui quelli che non hanno dubbi. Tutti gli altri sono nella melma.

M5S. Chi parla di spaccatura vive su Marte. Potranno perdere qualche Carelli, ma quello è pulviscolo. Paradossalmente Draghi li ricompatta, ma attenzione: ne esce rafforzata l’ala movimentista, che ama stare all’opposizione e non vuole l’alleanza col Pd. Quindi sarà un ritorno alle origini, ma pure un ritorno al passato (e all’indietro). Sorride Di Battista; Di Maio e Patuanelli, molto meno.

Conte. Era (è) il più popolare tra gli italiani, ma ora uscirà di scena per un po’. Andrà a vivere (e guadagnare) molto meglio, ma lo si immagina quantomeno ammaccato. Se l’idea del “campo progressista” regge può tornare in scena come raccordo tra Pd e M5S (eccetera), ma dipenderà molto da come andrà Draghi. Più durerà Draghi, più si indebolirà Conte. Che era poi l’unica cosa che voleva Renzi.

Salvini. Politicamente pavido e “senzapalle” come pochi, ha urlato “al voto al voto” fino a ieri, ma già se la sta facendo sotto. Por’omo. Ha paura di governare, Giorgetti gli dice di appoggiare Draghi e lui ha l’antico fiuto politico dei dromedari morti. Le sbaglia tutte con costanza rara. Starà verosimilmente dentro il carrozzone e farà finta di non essere d’accordo quando Draghi starà antipatico a tutti (a breve). Facendosi quindi sabotare ulteriormente da Meloni. Del resto, senza Berlusconi, Salvini non va neanche al cesso. Se ha le palle, non appoggia Draghi e si va al voto. Quindi non andremo al voto.

Meloni. Ha dubbi persino lei. Urla (come sempre) di andare al voto, ma in realtà la parte più furbina del partito (Crosetto) le sta dicendo di fingersi interessata alle istituzioni e partecipare alla torta. In più ha paura di stare un’altra volta al palo come nel Conte 1, e farsi sempre tradire dagli alleati è frustrante. Se ha un minimo di decenza non vota Draghi, ma potrebbe ammorbidirsi e astenersi. Dimostrando un’altra volta di non avere poi quel coraggio indomito caro (in via teorica) ai camerati.