Di Battista: “Evviva l’agenda Draghi!”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Dunque il messia sceso in terra, lo Stupor Mundi da Città della Pieve, l’apostolo, il santo, l’unico, inimitabile, il Cristiano Ronaldo della politica, il migliore tra i migliori, la riserva delle riserve della Repubblica, insomma Mario Draghi non è disponibile ad un secondo mandato a Palazzo Chigi. Ovvio. Non ha mai voluto fare il premier. Ha fatto il premier perché qualcuno lo convinse garantendogli poi l’elezione al Quirinale. Dopo esser stato “trombato” nella corsa alla presidenza della Repubblica (e per amor di verità dobbiamo ringraziare per questo soprattutto Conte e Salvini) ha iniziato a fare l’insofferente. Lo schizzinoso. E quando Di Maio ha fatto la scissioncina del suo spiffero di corrente (immagino, tra l’altro, informando costantemente Draghi di tale iniziativa), SuperMario ha preso la palla al balzo ed è uscito di scena provando a dare la colpa agli altri.