Scanzi: “Auguri!”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Il post è un po’ lungo, ma leggetelo perché dentro ci trovate tutto. Del resto l’ho scritto io.

Non partecipo al dolore sconsolato per la scelta di Draghi e non condivido gli attacchi a Mattarella.

Il primo è uomo di spessore innegabile e il secondo ha fatto l’unica cosa che poteva fare, dopo che la ex maggioranza non è colpevolmente riuscita a vivere senza Tragedia e dopo che Tragedia ha fatto l’unica cosa che sa fare.

Ovvero i suoi porci comodi

Per me è meglio (si fa per dire) andare a votare, ma è come scegliere tra un colpo apoplettico e un incidente mortale. Auguri, insomma.

Vorrei però portare la vostra attenzione su questo aspetto: ora il cetriolo ce l’ha, tanto per cambiare, Zingaretti. E con lui il Pd.

Quelli messi peggio sono loro, proprio come nel 2011 con Monti. Anche peggio. Senza M5S, non esiste governo possibile a meno che – giova ribadirlo – Pd e Salvini governino insieme.

Ripetiamolo ancora: Pd e Salvini che governano insieme. Wow!

Ed ecco la tragedia caduta addosso al Pd. Il partito appoggerà Draghi, perché non sa e non vuole dire “no” a Mattarella. E lo capisco, beninteso. Ma questo – non cercate giri di parole – significa governare con Salvini.

Auguri!

Come dite? Salvini non appoggerà Draghi? Può darsi, ma a quel punto Draghi non potrà governare perché non avrà i numeri. In questa legislatura, se M5S si chiama fuori, l’unico governo possibile è quello che vede insieme Pd e la peggiore destra possibile. Persino Mastella ha detto che Draghi parte con meno numeri del Conte (mai nato) 3.

Secondo me la maggioranza l’avrà, tra “sì” strozzati, qualche defezione grillina e astensioni furbine (magari proprio di Salvini aka Giorgetti e pure di Meloni). Ma governare con tutti dentro, M5S a parte, sarà difficile parecchio.

Esaurita la fase “responsabile” dei primi giorni, come farà Zingaretti a spiegare ai suoi elettori di governare con Salvini? E come farà Draghi a governare davvero, se Pd e Salvini non sono d’accordo su nulla? E come potranno gestire la pandemia, se Salvini vuole tutto aperto e il Pd no?

Certo, i soldi del Recovery Fund aiuteranno a stare insieme, e le poltrone pure. Lo so. Ma Zingaretti, per accontentare Mattarella, dovrà sopportare dei parlamentari scelti da Renzi e dovrà governare con Salvini, Berlusconi e Renzi. E magari con l’astensione benevola della Meloni.

Che culo!

Aggiungo che Draghi farà cose impopolari e tremende, perché da fine marzo finirà il blocco dei licenziamenti. Ci sarà la terza ondata, il piano vaccinale non decollerà certo per magia. Sarà sangue, e sarà morte, e sarà Apocalisse. Bonolis vincerà lo scudetto, Scalfarotto otterrà il Nobel, Maria Teresa Meli dominerà Wimbledon. E Draghi, come Monti, comincerà a stare sulle palle.

Stare all’opposizione diventerà “conveniente” e i 5 Stelle (e Leu) saliranno nei consensi. Ricordando al Pd quella vecchia idea del “campo progressista”, mentre il Pd sta lì a governare con Berlusconi, Salvini e Renzi. Che culo!

Paradossalmente, nella tragedia, i 5 Stelle sono ora quelli che ci “guadagnano” di più. Si compatteranno, torneranno più o meno agli albori e riprenderanno quota. Mentre il Pd vivrà la mitraglia, proprio come nella fase 2011/2013 quando si fece turlupinare prima del voto proprio da M5S.

Lasciate stare le polluzioni di Foglio, Gionni Ryotta e altri carneadi. Fanno pena, hanno il talento di Meité e non ci hanno mai preso neanche per disgrazia.

La verità è che il Pd ha un cetriolo grosso così con cui avrà a lungo a che fare

È quello messo peggio. Davvero gli conviene accontentare Mattarella, o non è forse il caso (come aveva sempre promesso fino a ieri sera) di provare a vincere le elezioni senza arrivare alla perversione straziante – per quanto ammantata dal sempiterno “senso per le istituzioni” – di governare con fascisti e sfascisti?

Zinga, per una volta, vincerà dentro il suo partito o dovrà un’altra volta subire lo scacco matto (letteralmente) dei Marcucci & Guerini?

Auguri.