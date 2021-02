Scanzi: “Quindi avremo il governo Draghi”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Draghi, per avere i voti (e per me li avrà), deve essere appoggiato pressoché interamente (lasciate stare i Carelli sparuti) da Pd, M5S, Salvini e Meloni. Ovviamente avrà l’appoggio da Tragedia, Caimano, Misto, Bonino, Maie e gruppuscoli derivati. Loro neanche li considero. Mdp non ci starà, ma ha 6 senatori. Non 60.

Il Pd, per me, ci starà. Sbagliando, proprio come nel 2011 con Monti, ma ci starà.

Il M5S, per me, non ci starà. Perderà qualche pezzo, ma non sarà un esodo.

Meloni, se ci sta, è pazza. E per me tutto è fuorché pazza.

Diventerà decisivo Salvini. E secondo me Salvini, un po’ perché glielo dice Giorgetti e un po’ perché ha paura di governare, ci starà.

Quindi avremo il governo Draghi.

(Se Pd e Salvini mi stupiranno in positivo, cioè per il coraggio nell’affrontare le urne, ne sarò lieto).