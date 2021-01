Scanzi: “Bravo Merler. Questi sì che sono toni da statista!”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

In un post su Facebook, il bel Merler si è scagliato contro il governo, reo di non riaprire gli impianti sciistici. Ottima idea! In effetti, con la terza ondata in arrivo, riaprire tutto aiuterebbe molto il contagio. Il bel Merler deve avere studiato virologia con Salvini e Briatore.

Con toni garbati, il bel Merler, professione avvocato, ha attaccato il governo Conte 2 con parole per nulla razziste: “Un governo sudista a trazione foggiosalernitana non potrà mai capire il valore culturale, salutistico ed economico della montagna”.

Ce l’aveva con Conte, nato in provincia di Foggia, e Di Maio, nato ad Avellino (Salerno non c’entra una mazza).

Poi il capolavoro finale: “Siamo cittadini e non sudditi di sudici sudisti”.