Nuova Ostia, Rapisarda-Barletta: “A Via Forni continuano a cadere i cornicioni delle case comunali”

Andrea Rapisarda (segretario Ostia Protagonista) e Stefano Barletta (coordinatore Ostia Protagonista) denunciano in un comunicato stampa la situazione precaria dei cornicioni delle case comunali di Via Forni 39

“Ci lascia ulteriormente perplessi il crollo di un nuovo cornicione dalla palazzina popolare di Roma Capitale situata presso Via Forni 39, che nella giornata di ieri mattina cadendo a terra ha rischiato di ferire qualche residente. Una situazione di criticità dello stabile che già avevamo segnalato alla Sindaca Virginia Raggi e gli Uffici capitolini competenti, con il protocollo numero RC/2020/0021510 e datato il 7 agosto del 2020.

Nonostante abbiamo sottolineato le gravosità di questo edificio, in 19 giorni nessun perito comunale si è visto per osservare i danni alla palazzina o una ditta appaltatrice per risolvere questi problemi. Tutto ciò nonostante oggi parliamo di rischi concreti per questo edificio, che ogni giorno rischia di veder crollare i sempre più fragili balconi presenti.

In giornata solleciteremo alla Sindaca di Roma tramite PEC un nuovo intervento su questa palazzina popolare, nella speranza che si palesino finalmente gli operatori della manutenzione per trattare i numerosi problemi dello stabile. I residenti non possono rischiare di farsi male per l’indifferenza del Comune di Roma sulla delicata faccenda!”.