Rapisarda-Barletta: “I miasmi del depuratore di via Chiaraluce invadono il quartiere”

Andrea Rapisarda (presidente del CdQ Associazione Cittadini per il Parco Pallotta) e Stefano Barletta (Vicepresidente del CdQ Associazione Cittadini per il Parco Pallotta) intervengono sui forti miasmi provenienti dal Depuratore di Via Tancredi Chiaraluce 188: come visibile per le geografie del territorio (e lo riportiamo anche nella PEC che vi alleghiamo), il quartiere è più soggetto al problema distando con le proprie abitazioni solamente a 800 metri dalla struttura ACEA.

Nella giornata di ieri mattina il nostro Comitato di Quartiere ha inviato una PEC all’ACEA, segnalando per l’ennesima volta i famosi miasmi serali provenienti dal Depuratore situato in Via Tancredi Chiaraluce 188. Una situazione che ormai va avanti da 5/6 anni nella nostra zona e in alcuni quartieri confinanti con la struttura ACEA del territorio lidense e non, costretti a subire aria irrespirabile dalle ore 18 fino all’alba della mattina seguente”.

“Inammissibile come nel quadrante di Ostia Ponente, Lido Nord e Nuova Ostia s’inalino forti odori di urina, fogna e feci dalle ore del tardo pomeriggio fino al giorno dopo. Un problema del Depuratore che noi stessi avevamo sollevato nei mesi scorsi anche con una raccolta firme nella zona compresa tra Via Costanzo Casana e Via dell’Idroscalo, mettendo al corrente le istituzioni del X Municipio e Roma Capitale su quali gravi disagi vivessero le attività commerciali della zona e i residenti locali per questo imbarazzante e vergognoso problema”. Continuano così le dichiarazioni di Andrea Rapisarda e Stefano Barletta.

Proseguono gli esponenti del CdQ Associazione Cittadini per il Parco Pallotta: “Ci auguriamo la segnalazione porti a degli interventi immediati da parte di ACEA sulla struttura di Via Tancredi Chiaraluce 188. Basti pensare come quest’estate per il Coronavirus saremo impossibilitati a utilizzare i condizionatori, dovendo combattere il caldo serale in altre forme: se aprendo le finestre di casa ci entrano gli odoracci provenienti dal Depuratore, come dovremmo provare a trovare un minimo di refrigerio nelle nostre case? Speriamo si agisca con misure risolutive sul problema, considerato come solamente negli ultimi giorni sono centinaia i residenti che hanno segnalato i disagi della struttura ACEA al Servizio Reclami della multiservizi rintracciabile al numero 800 130 335. È impensabile dopotutto immaginare solamente di far passare una ‘Estate a finestre chiuse’ per questo disservizio, in un contesto che penalizza tutta la cittadinanza locale e soprattutto anziani e le attività commerciali attive in questa zona”.