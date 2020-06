Ostia, Rapisarda-Barletta: “Venerdi’ 5 giugno assemblea di quartiere”

In una nota Andrea Rapisarda e Stefano Barletta (presidente e vicepresidente CdQ Associazione Cittadini per il Parco Pallotta) annunciano l’assemblea di quartiere organizzato per venedì 5 giugno 2020 alle ore 18:30 sulla piattaforma digitale ZOOM.

Le parole di Rapisarda e Barletta

“Il CdQ Associazione Cittadini per il Parco Pallotta comunica di aver organizzato per venedì 5 giugno 2020 alle ore 18:30 un’assemblea pubblica sulla piattaforma digitale ZOOM, per parlare del degrado legato a Via della Tortuga.

Una situazione che con il passare dei giorni ci sta mostrando come sempre più residenti sono interessati al problema, tra abitanti delle roulotte in continuo stato di alterazione da alcool e i roghi tossici che toccano il quadrante compreso tra il canneto antistante Via della Martinica e il famoso capolavoro architettonico della Tor San Michele.

L’occasione sarà confrontarci con il quartiere in via digitale per le famose restrizioni sugli assembramenti legati al COVID-19, aggiornando i singoli cittadini o nuclei familiari dell’operato del CdQ sulla problematica e creando un punto d’ascolto sui disagi che queste condizioni stanno conseguendo nel quadrante di Via della Martinica.

All’assemblea pubblica parteciperà la consigliera Mariacristina Masi, che nelle ultime settimane si è interessata personalmente alla problematica e ha avuto modo di confrontarsi con diversi cittadini su questa situazione spinosa.

Per intervenire all’evento sarà necessario contattare in privato la pagina Facebook ‘CDQ Associazione Cittadini per il Parco Pallotta’, con i responsabili dell’associazione che daranno a tutti gli interessati le credenziali per partecipare attivamente al dibattito su ZOOM. L’evento potrà essere seguito in Live anche sulla stessa pagina Facebook”.