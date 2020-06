Ostia, Rapisarda-Barletta: “Materiale edile all’interno dell’area cani: serio rischio che i cani si facciano male”

Andrea Rapisarda e Stefano Barletta, Presidente e Vicepresidente del CdQ Associazione Cittadini per il Parco Pallotta, espongono il problema del pericolo che rappresenta il materiale edile all’interno dell’area cani.

“Da diversi giorni i proprietari dei cani – che da qualche settimana stanno autogestendo lo spazio a loro riservato nel Parco Pallotta di Ostia – stanno trovando diversi problemi nel trovare un accordo con gli Uffici del Servizio Giardini locale, per far rimuovere al più presto numerose quantità di materiale edile interne a quest’area.

Da 12 giorni sta andando avanti un ‘tira e molla’ tra i fruitori dell’area cani e il Dipartimento della Tutela Ambientale di Roma Capitale, con quest’ultimo Ente che programma interventi sulla situazione senza però rispettare mai gli appuntamenti: questa una situazione che nel giro di pochi giorni si è palesata già in diverse occasioni, con il continuo rinvio degli appuntamenti senza preavviso da parte del Servizio Giardini.

I materiali edili pericolosi sono quelli che segnalammo al X Municipio di Roma Capitale con un’email nel giorno 06/05/2020, composti perlopiù da ferri vecchi, legni appuntiti, plastiche e altro tipo di materiale. Se già prima come CdQ palesavamo la pericolosità per l’incolumità delle persone e sopratutto gli stessi cani, adesso il pericolo di incidenti è drasticamente aumentato con lo spostamento di questi rifiuti ingombranti in prossimità dell’entrata di Via della Martinica.

Tale disposizione effettuata dagli stessi proprietari dei cani, è stata dettata dallo stesso Servizio Giardini di Roma Capitale per facilitare le azioni di rimozione dei rifiuti: peccato però non abbia mai rispettato gli appuntamenti concordati per tale azione di pulizia, facendo spostare questi oggetti ingombranti e pericolosi in un punto più sensibile al rischio d’incidenti.

Abbiamo scritto nella giornata di ieri una PEC alla presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo e l’assessore all’Ambiente Alessandro Ieva, segnalando l’antipatica anomalia che si era palesata su questa faccenda e richiedendo un intervento celere per tutelare la salute dei cani e i loro padroni”.