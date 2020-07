In una nota Andrea Rapisarda e Stefano Barletta (presidente e vicepresidente CdQ Associazione Cittadini per il Parco Pallotta) parlano della riattivazione dei telefoni e delle linee internet nelle ‘Case Rosse’ dell’ATER.

Le dichiarazioni di Rapisarda – Barletta

“Dopo un anno di disagi subiti dai residenti locali, finalmente ieri pomeriggio sono stati riattivati i telefoni e internet nelle ‘Case Rosse’ dell’ATER di Via della Martinica a Ostia. Un’operazione possibile grazie all’intervento dei tecnici della Telecom Italia, che fin da ieri mattina si sono messi a lavorare all’interno dei posteggi sotterranei abbandonati posizionati sotto l’edificio popolare.

Sono stati gli stessi dipendenti di Telecom ad aver espresso difficoltà verso la risoluzione del problema in un primo momento, considerato come a loro parere il malfunzionamento dei cavi telefonici era dovuto soprattutto alle perdite d’acqua presenti nell’area dei parcheggi per i guasti al sistema idraulico e fognario della palazzina.

Una situazione che come CDQ locale ci auguriamo possa essere risolta in breve tempo, come peraltro sollecitato in una PEC con protocollo CO/2020/0074209 della scorsa settimana al governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti, la presidente Di Pillo e l’ATER Comune di Roma.

Finché i problemi idraulici dello stabile non verranno risolti definitivamente, è concreto il rischio d’imbattersi in nuovi malfunzionamenti con i servizi elettrici delle ‘Case Rosse’ e soprattutto di un’emergenza sanitaria all’interno della palazzina per le gravose condizioni igieniche in cui sono ridotti i parcheggi sotterranei e alcuni appartamenti”.