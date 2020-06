Ex Ilva, il piano di Arcelor Mittal: 3.300 esuberi; fatto grave

Arcelor Mittal, per l’ex Ilva annuncia nel nuovo piano industriale 3300 esuberi. Completamenti disattesi anche gli impegni presi dal punto di vista ambientale. Un fatto gravissimo. Chiediamo immediato intervento del governo.

Arcelor Mittal la multinazionale indiana, annuncia nel nuovo piano industriale presentato ieri al governo 3300 esuberi, la stessa disattende completamente le prescrizioni e i tempi di realizzazione del piano di risanamento ambientale concordati, a dimostrazione del fatto che sin dall’inizio non ha mai avuto l’intenzione di rispettare gli impegni assunti.

Decisione sbagliata

Giustificando il tutto con la cattiva congiuntura economica dovuta agli effetti sui mercati internazionali del Covid-19. Questa decisione sbagliata e irresponsabile va rigettata. Come Sinistra Italiana, chiederemo una immediata e decisa presa di posizione da parte del governo. Il nuovo piano, infatti, che non è stato condiviso con le organizzazioni sindacali prevede di fatto il progressivo smantellamento del sito produttivo. Con effetti disastrosi dal punto di vista occupazionale che riguarderanno sia i lavoratori ex Ilva e sia i lavoratori dell’indotto di un territorio già molto segnato dal punto di vista occupazionale.

Onorio Rosati, responsabile nazionale lavoro Sinistra Italiana