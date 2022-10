Governo, De Bertoldi (FdI): “Nessun veto a Berlusconi, ma deve valere anche per lui”

“A me non risulta nessun fuoco e fiamme” tra Meloni e Berlusconi per il ruolo che dovrà avere Ronzulli nel prossimo governo. “Ma se è vero che non possono esserci veti sulle persone, non possono esserci veti nemmeno sulla libertà della presidente incaricata di scegliere i ministri che ritiene più coerenti con una determinata funzione”. Così, in un’intervista a iNews24, il senatore Andrea De Bertoldi (FdI). “Se Meloni venisse incaricata dal presidente della Repubblica per formare il governo, le caselle andrebbero occupate da chi lei e Mattarella ritengano più confacenti a un determinato ruolo. Quindi nessun veto, ma deve valere sia da una parte che dall’altra”.

Secondo il senatore, l’unico ministero tecnico dovrebbe essere il Mef

“Ritengo che il governo debba essere politico. Ovviamente il Ministero dell’Economia potrebbe essere più appropriato per un tecnico, ma al di fuori di questo nessun altro. Il governo, tendenzialmente, dovrebbe essere politico”.

De Bertoldi commenta anche le parole di Carlo Calenda, secondo cui ci sono due Meloni, quella di lotta e quella di governo: “Ogni essere umano ha più immagini in contesti differenti e non è una cosa negativa. Ci sono momenti di lotta e altri di riflessione. È un plusvalore poter avere momenti diversi all’interno della stessa partita. Io la trovo una qualità, quindi quella di Calenda per me non è una critica: arrivo a dire che è un apprezzamento”.

Sul rigassificatore di Piombino inoltre, il senatore rieletto dichiara: “Sicuramente i rigassificatori servono. Bisogna creare le condizioni perché il beneficio sia maggiore delle eventuali ricadute negative. A Piombino ci sono delle difficoltà e FdI valuterà al meglio i pro e i contro. Certo è che va fatto, ma dovremo capire se farlo lì o altrove. La situazione andrà valutata, al momento non ho gli elementi per farlo”.

Fonte: iNews24.it