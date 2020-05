Confindustria detta la linea: lavorate di più prendete meno

In un’intervista al quotidiano “La Repubblica” il nuovo presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha messo ancora una volta in chiaro il suo progetto per il paese:

“Smetterla di guardare al lavoro dallo specchietto retrovisore: il mercato del lavoro è sottoposto ad un processo di transizione radicale nulla sarà come prima. Bisogna puntare sulla produttività ancor prima di parlare di aumenti retributivi.”

E ancora: “il contratto nazionale va ridotto deve diventare una cornice esile per affidare al contratto di secondo livello, in azienda, un ruolo preponderante”.

In poche parole lavorate di più e prendete meno!

Dopo aver preteso piogge di miliardi i grandi industriali si preparano a renderci ancora più poveri e gonfiare ancor di più il loro portafoglio.

Non vogliamo tornare a questa normalità #redistribuiamolaricchezza!