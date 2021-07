Fratoianni: “Governo e maggioranza hanno deciso di lasciar fare a Confindustria come vuole sui licenziamenti”

Governo e maggioranza hanno deciso di lasciar fare a Confindustria come vuole sui licenziamenti.

Non è un caso che sia la #GiannettiRuote che la #Gkn siano loro associate. L’accordo che dovevano rispettare è stato completamente ignorato, dimostrando l’inutilità e l’inefficacia dello stesso.

È semplice: le aziende possono licenziare senza vincoli reali e lo stanno facendo, scaricando il peso della crisi su lavoratori e lavoratrici. Punto.

Due cose sono da fare

Primo. Un intervento immediato da parte del Ministro #Giorgetti, che non si capisce cosa stia aspettando. Potrebbe spiegarcelo incontrando lavoratori e lavoratrici davanti i cancelli delle aziende, ammesso che abbia la dignità per farlo.

Secondo. Una politica industriale seria e reale, che non rincorra l’emergenza ma indirizzi lo sviluppo economico del nostro Paese.

Al di là di tanta retorica, in questo governo di “migliori” non se ne vede l’ombra.



