Collot, PaP: “Tanto tuonò che piovve la precarietà”

Dopo mesi di guerra senza quartiere al reddito di cittadinanza sembra che il governo si appresti a modificare questa misura. Poche settimane fa Draghi aveva dichiarato di condividerne “il concetto che ne è alla base”: e allora ci si potrebbe aspettare che venga ampliata la platea dei beneficiari, che sono circa la metà dei più di 5 milioni e mezzo di poveri assoluti italiani, e che vengano aumentati gli importi, il cui livello medio è ben al di sotto della soglia di povertà.

Lavori stagionali

Il governo dei migliori invece ascolta solo il mondo rappresentato da Confindustria, Confcommercio, Coldiretti e Federalberghi. I padroni si sono lamentati della mancanza di lavoratori stagionali (a causa delle terribili condizioni di lavoro e salariali, di certo non per il reddito di cittadinanza). E allora il governo di solidarietà nazionale, secondo le indiscrezioni, potrebbe inserire l’obbligo per i beneficiari di accettare anche contratti di due mesi.

Appare chiaro che quando Roberto Fico commentava le parole di Draghi sulla misura, dicendo che il M5S lavora bene con l’ex presidente della BCE, intendeva dire che lavora bene per garantire manodopera a basso costo agli sfruttatori. A conferma del definitivo voltagabbana del Movimento.

Non si può accettare questo ricatto che ci vuole precari a vita. Noi lo diciamo da tempo: oltre a un piano occupazionale serio, l’unico modo sensato di modificare il reddito di cittadinanza è potenziandolo per affrontare la grave crisi che viviamo, non colpevolizzando chi non ce la fa!



