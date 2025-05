De Magistris: “Infiltrati e dintorni”

In primo luogo esprimo la totale solidarietà e vicinanza, umana prima ancora che politica, alle compagne e ai compagni dell’ex OPG, prima ancora che di Potere al Popolo, per la nota vicenda della denunciata infiltrazione di un agente in servizio all’antiterrorismo, almeno così pare, nella vita quotidiana di un movimento politico.

Con le attiviste e gli attivisti di potere al popolo abbiamo un rapporto leale, aperto, sincero, franco, di rispetto e affetto reciproco.

Non sempre la pensiamo alla stessa maniera, non di rado abbiamo discusso animatamente, ma ci unisce saldamente la lotta per la giustizia sociale e la difesa degli oppressi e anche la battaglia che ci ha visto spesso unite e uniti nella difesa e nella liberazione di Napoli dai poteri forti.

Polizia

Fonti vicine alle forze di polizia fanno trapelare che non si sarebbe trattato di un’operazione di infiltrazione e prevenzione per motivi di sicurezza nazionale, ma di un ragazzo divenuto simpatizzante del collettivo politico e magari anche un po’ sbandato e invaghito di una ragazza del movimento.

Magari qualcuno dirà che sarà un infiltrato di potere al popolo nella polizia di Stato.

Si dovrà poi capire, seguendo la tesi negazionista, come mai per così tanti mesi questo ragazzo poliziotto sarebbe stato poi non al lavoro ma a fare altro.

Certo stupisce anche che si sia messa in campo un’operazione tra intelligence e polizia politica infiltrando un ragazzo con la sua vera identità e con un profilo social dal quale poter ricostruire abbastanza agevolmente la sua professione.

La democrazia appare sempre più fragile e in pericolo.

In un Paese in cui vivono e proliferano organizzazioni neofasciste che non vengono sciolte.

Nell’Italia in cui governo e maggioranza politica approvano norme che oggettivamente favoriscono mafiosi e corrotti e rendono sempre più ardua la lotta alle mafie e alla corruzione delineando sempre più una giustizia di classe forte con i deboli e debole con i forti.

Di fronte ad un Paese in cui massime cariche istituzionali e politiche sono complici del genocidio dello Stato d’Israele nei confronti del popolo palestinese.

In una nazione in cui si calpesta quotidianamente la costituzione: dal diritto al lavoro al diritto alla salute, dal ripudiare la guerra all’istruzione pubblica.

Resistenza

In questo quadro di reiterato tradimento della Costituzione nata dalla resistenza abbiamo istituzioni preposte alla prevenzione del terrorismo che decidono, come pare, di infiltrare personale, pagato dai contribuenti, per monitorare un movimento politico del quale possiamo essere certi di una cosa: che con l’eversione dell’ordine democratico e il terrorismo non c’entra proprio nulla.

Anzi. Siamo sempre di più nel paese della normale devianza. Quelli che lottano per i diritti costituzionali passano per ribelli, sovversivi e socialmente pericolosi e i deviati diventano normali. Chi lotta per l’attuazione della Costituzione è per me un partigiano che resiste.

La buona novella di questa comunque inquietante vicenda è questa: il giovane poliziotto, che si è appreso essere anche bravo e politicamente istruito bene, avrà potuto apprendere in tanti mesi e quindi riferire superiormente – come si dice in gergo intraneo alla forze dell’ordine – che queste ragazze e questi ragazzi, magari sicuramente agitati e intemperanti, hanno un difetto, quello di essere sognatori e rivoluzionari e quindi anche romantici.

E anche senza di loro il paese sarebbe più addormentato, addomesticato e normalizzato.