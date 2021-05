Lezzi: “Draghi è un pupazzo nelle mani di Bonomi (Confindustria)”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Due giorni fa, dopo oltre un mese di attesa, è stato dato il via libera al decreto Sostegni 2 che conteneva la norma per il blocco dei licenziamenti. A questo punto intervengono Giavazzi e le telefonate da Confindustria per ordinare a Draghi di cambiare passo ed è così che il Presidente fa ingoiare ai partiti l’articolo sui licenziamenti e lo riscrive sotto dettatura dei suoi padroni.