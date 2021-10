Granato, PaP: “Per Confindustria non è tempo di aumenti salariali”

“Abbiamo pressioni per l’aumento del costo delle materie prime, del costo dell’energia. Il costo del lavoro è l’unica voce su cui possiamo agire” – così Bonomi, capo di Confindustria, all’assemblea degli industriali a Brescia.

Tradotto significa che non è tempo di aumenti salariali, di più diritti; è invece l’ora di tagliare le tasse alle imprese, in primis l’IRAP”.

Stringere la cinghia

“Fosse per Confindustria il nostro tempo non arriverebbe mai: in tempi di crisi i lavoratori devono stringere la cinghia perché attraversiamo momenti difficili; in tempi di boom economico, “mica vorrai mettere a rischio la ripresa”?

E invece è proprio questo il tempo di un #salariominimo dignitoso e di aumenti in busta paga che mancano da troppo (oggi i nostri salari sono più bassi del 2,9% rispetto a quelli del 1990)”.



