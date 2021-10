Fratoianni: “E se invece di attaccare persone in difficoltà mettessimo fine a queste inaccettabili ingiustizie?”

Il #reddito di cittadinanza “disincentiva tanti al sud dal cercare lavoro nell’economia ufficiale”.

Così il presidente di #Confindustria #Bonomi oggi sul Corriere della Sera.

Perché in fondo si sa, no? I poveri son poveri perché non hanno voglia di lavorare e se lo fanno è illegalmente, soprattutto se meridionali.

Lavoro nero

No, a “disincentivare” la ricerca di lavoro sono gli im-prenditori che offrono #contratti precari senza prospettive, lavoro sottopagato mascherato tramite #stage e #tirocini, #stipendi bassi e fermi da oltre 30 anni, “regolare” #sfruttamento in tanti, troppi, ambiti.

Gli stessi che offrono il lavoro nero di cui parla Bonomi.

E se invece di attaccare persone in difficoltà mettessimo fine a queste inaccettabili ingiustizie? Sono convinto converrebbe anche alle imprese.



