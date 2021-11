Collot, PaP: “Ricatti e minacce nel gioco delle parti”

Bonomi parla di ricatto quando si accenna a uno sciopero, perché per lui vanno bene solo i ricatti occupazionali posti da aziende e multinazionali che delocalizzano. Landini infatti torna a minacciare lo sciopero: poco credibile la sua barricata contro il Governo più antipopolare della recente storia italiana, dopo che due settimane fa si piegava a qualsiasi logica di compatibilità rappresentata da quell’abbraccio con Draghi, e dopo che nelle scorse settimane aveva già docilmente abbassato i toni in seguito all’incontro tra governo e CGIL CISL UIL in cui il premier ha dettato la linea sulla finanziaria, ottenendo un semplice rinvio del pieno ritorno alla legge Fornero.

Logiche del mercato

È il gioco delle parti di un modello in cui tutti devono essere – e sono – succubi delle logiche di mercato, come ha voluto confermare il governo con il disegno di legge sulla concorrenza. Intanto un’opposizione reale nel mondo del lavoro è già in campo, e ha trovato un punto avanzato nello sciopero dei sindacati conflittuali dello scorso 11 ottobre e continua nelle piazze nei prossimi mesi. A dispetto di ciò che dice Bonomi.



