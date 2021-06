Collot, PaP: “L’unica associazione a delinquere: stato e padroni”

“Associazione a delinquere” è un reato con cui nel nostro Paese dovrebbe perseguire chi strozza le nostre terre con le attività camorristiche. È un reato con cui si dovrebbero perseguire le lobby economiche. È un reato con cui sarebbe giusto perseguire chi ci avvelena per il profitto, chi distrugge le nostre terre, le nostre vite, chi fa del nostro lavoro un inferno”.

Una vergogna

“E invece succede che nel nostro Paese con l’accusa di “associazione a delinquere” si persegua chi ogni giorno lotta sul proprio posto di lavoro e per tutti i lavoratori. Non ci sono altre parole: è, semplicemente, una vergogna.

Nel primo commento la nostra posizione su questo come Potere al Popolo. Nella foto io con altre compagne e compagni nell’abbraccio collettivo che abbiamo voluto esprimergli oggi da uno dei 30 presidi sotto Confindustria che abbiamo tenuto in tutta Italia”.



var url184676 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=184676”;

var snippet184676 = httpGetSync(url184676);

document.write(snippet184676);