Lezzi: “Bonomistan”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Bonomi ha scelto il palco di Comunione e Liberazione per sferrare un attacco scomposto al decreto contro le delocalizzazioni. Il fine è quello di annacquare una norma poco coraggiosa, scialba e già vittima dell’assembramento politico di questi mesi.

Nella bozza ci sono dei residui di giustizia sociale che prevedono semplicemente che non si diano per 5 anni soldi PUBBLICI a chi fugge in altri paesi.

Punizione inaccettabile

Per Bonomi è una punizione inaccettabile, vuole gli incentivi anche per quelle imprese che intendono delocalizzare. Vuole un Bonomistan e per ottenerlo attacca un ministro e una sottosegretaria ma si guarda bene dal nominare Draghi. Sa bene che i componenti del governo che fanno da bersaglio saranno malleabili spinti dai partiti a ritornare sui proprio passi. Partiti che, infatti, si prodigano a giustificarsi e a promettere che ci saranno cambiamenti.

Draghi tace

Sono due giorni che si parla delle dichiarazioni di Bonomi ma lui non dichiara niente, non si espone, non prende posizione. Significa che il decreto sarà scritto sotto dettatura e che tutti riporteranno fedelmente i desiderata del leader del Bonomistan che è liberale a corrente alternata.

Eppure un Presidente del Consiglio dovrebbe parlare e chiarire che, in momenti particolari come questi, le imprese e le famiglie devono essere sostenute ma il Far West non deve essere agevolato.



var url194324 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=194324”;

var snippet194324 = httpGetSync(url194324);

document.write(snippet194324);