Scanzi: “La bravura di Andrea Purgatori e della sua squadra”

Sto guardando Atlantide su La7, dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La bravura di Andrea Purgatori e della sua squadra è enorme. E non è la prima volta che lo scrivo (o che lo dico direttamente ad Andrea). Tivù di livello elevatissimo. Ma anche tanta, troppa rabbia. Falcone che venne accusato addirittura di essersi fatto l’attentato da solo all’Addaura, per attirare l’attenzione. Borsellino, mandato al macello in quell’interregno tremendo dei 57 giorni tra fine maggio e metà luglio ‘92.

Il ruolo di Contrada

La trattativa Stato-mafia (che qualche sottosviluppato ancora nega). L’intervista monumentale al monumentale Nino Di Matteo. Le ricostruzioni meticolose. Le lacrime di coccodrillo di quelle carogne che lasciarono soli entrambi. La sensazione di impotenza. Tutto questo è giornalisticamente sublime. Ma fa malissimo.