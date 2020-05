Come il 2020 ha cambiato l’industria del gioco online

La situazione di contenimento risultante dall’epidemia che nel 2020 ha colpito il globo ha sensibilmente cambiato l’industria del gioco online e con effetti sorprendenti. I videogiochi e Internet, il cui uso eccessivo o prolungato è stato oggetto di accesi dibattiti negli ultimi cinque anni, sono oggi chiamati in soccorso per aiutare l’equilibrio mentale delle persone confinate, indipendentemente dalla loro età.

La pratica dei videogiochi è legata ad elementi positivi in ​​almeno quattro aspetti: facilitano l’espressione personale, nutrono il benessere emotivo, rafforzano le relazioni sociali e migliorano determinate funzioni cognitive.

Gli studi in tal senso hanno documentato l’effetto benefico che alcuni tipi di giochi (come lo sparatutto in prima persona) possono avere sulla memoria spaziale, l’attenzione e la prontezza.

Anche se la ricerca sul gioco d’azzardo problematico ha determinato effetti negativi sulla salute mentale, resta il fatto che in un contesto in cui l’esposizione a determinati schermi è controllata e molto utile.

Il gioco online come strumento anti-stress

I videogiochi nei primi mesi dell’anno 2020 sono diventati una grande attività antistress.

Sia tramite un PC fisso o uno smartphone, è stato possibile dimenticare una situazione stressante come quella vissuta dal confino che praticamente tutti gli stati hanno imposto a seguito dell’emergenza sanitaria. Tutti i casinò per giocare alla roulette online o ad altre note slot machine sono quindi diventate utili per combattere l’ansia negli adulti e impedirne lo sviluppo nei bambini.

Inoltre hanno offerto ai giocatori la possibilità di modificare il loro stile di vita o del gioco stesso, facendoli optare ad esempio per quelli della tipologia multiplayer come ad esempio World of Warcraft, che incoraggia l’auto-espressione e l’auto-reinvenzione.

È stato inoltre anche documentato che i videogiochi hanno contribuito al benessere emotivo della famiglia promuovendo attività tendenti a rafforzare i legami tra i membri della stessa comunità (compresi genitori, amici e bambini).

Spesso infatti diverse generazioni, si incontrano e socializzano proprio attraverso i videogiochi.

Il gioco online come strumento educativo

I videogiochi sono stati usati per quasi un decennio per insegnare materie come la storia, l’arte o semplicemente l’alfabeto o la matematica ai bambini.

La loro utilità in questo settore è inequivocabile e la popolarità nei primi mesi di quest’anno è crescita in modo esponenziale poiché le popolazioni dell’intero pianeta sono state costretto a casa, e molti genitori si sono affidati proprio ai giochi online per educare distrarre e rilassare i loro figli, contrariamente alla fine dell’anno scorso ovvero quando si lamentavano dell’eccessivo tempo trascorso davanti a monitor e che sottraevano allo studio.

Da ciò si evince che l’industria dei giochi online oggi è stata rivalutata in quanto come appena descritto, si è rivelata un ottimo strumento per imporre gesti di contenimento e barriera ai bambini ma anche agli adulti.

Non sorprende quindi che le vendite di noti fornitori di provider siano esplosi nelle ultime settimane e che l’iniziativa lanciata dagli stessi produttori di videogiochi ha ricevuto consensi anche dall’OMS che la ritiene quindi un eccellente supporto educativo.

I nuovi giochi online del 2020

Alcuni dei migliori giochi di slot con jackpot pubblicati nel 2020, sono la risultante del boom che l’industria ha riscontrato nei primi quattro mesi dell’anno.

Infatti i grandi fornitori di provider per giochi da casinò come ad esempio la Microgaming e la Playtech giusto per citarne due tra i più noti del settore, hanno introdotto sul mercato alcune nuove e sempre più eccitanti slot cavalcando l’onda del successo che a tratti è sembrata irrefrenabile.

Tra i giochi online più belli che hanno fatto la loro comparsa sul mercato online nel 2020 vale la pena citare quello denominato Mega Moolah ambientato nel Sahara africano e che offre la possibilità di vincere il pagamento minimo, che è di 10 milioni.

Questa slot con jackpot progressivo è stata rilasciata nel 2006 dal fornitore di giochi di casinò online, chiamato Microgaming e proprio quest’anno riproposta con una serie di innovazioni tutte da scoprire.

Ci sono infatti 4 diversi jackpot, vale a dire, minimo, medio, massimo e mega.

Premesso ciò, va altresì aggiunto che questa slot si snoda su 5 × 3 rulli, 25 linee di pagamento e consente una scommessa massima di 125 monete.

Contrariamente ad altri jackpot progressivi, i giocatori non hanno bisogno di scommettere un grande importo per aumentare le loro possibilità di vincere. Infatti basta sapere che la più grande vittoria registrata da quando il gioco è nato è stata ottenuta con sole 25 monete e ha fruttato ben $ 20.066.800 un vero record per una slot nuova di zecca!

Questa appena citata è soltanto una delle nuove slot immesse di recente sul mercato, ma c’è da giurarci che il successo ottenuto dal gioco online nel 2020 farà da traino per tutti gli altri fornitori di provider invogliandoli a fare a gara per immetterne sul mercato tante altre ancora, molto più eccitanti e tecnologicamente avanzate.