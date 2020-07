Uomini e donne, niente più differenze: profili di giocatori a confronto

Il gioco, da che mondo è mondo, è considerato un affare da uomini. Almeno era, fino a quando gli ultimi trent’anni non hanno poi spazzato via parecchi stereotipi fino agli anni ’80 ancora ben consolidati. Quindi, come in ogni campo della vita, anche le donne hanno preso il loro posto nel mondo del gioco.

Per molti motivi oggi il gioco è sempre più una questione di interesse generale, che non ammette più distinzione tra uomini e donne. I motivi dietra questa uniformazione sono molteplici.

Anzitutto la diffusione dei giochi stessi, spesso in versione gratuita; poi l’esplosione di internet, ed altri fattori che hanno attirato le attenzioni dell’universo femminile. Niente più solo trucco e parrucco.

Per un mercato sempre più complesso e variegato, oggi è necessario trovare delle risposte per comprendere il profilo, comunque articolato, del giocatore online. In particolare, nel settore delle slot machine online.

Anzitutto dicevamo oggi è aumentato il numero di donne che giocano d’azzardo online ma queste in realtà preferiscono, a differenza degli uomini, giochi diversi e generalmente più semplici, in particolare le slot machine online, non troppo esigenti per psicologia e strategia. Il bingo, per esempio, le roulette, le già citate slot machine, sono esempi chiari in questo senso. Anche il poker è sempre più in ascesa nell’universo femminile: semplice e divertente.

Quali le ragioni che spingono le donne a giocare?

In comune con gli uomini, si condivide la chiara intenzione di vincere denaro divertendosi. Altre intenzioni sono quelle relative all’incremento dei propri guadagni, vedere cioè nel gioco una fonte di guadagno extra rispetto al proprio lavoro e impiego.

Quando si vince, invece, quali comportamenti si assumono? Studi recenti dimostrano che quando un uomo vince grandi quantità di danaro, continua a giocare e a puntare anche le somme incassate.

La reazione femminile, invece, è differente: le donne scelgono la strada del risparmio o meglio quella del “mettere da parte”, ponendo fine alle proprie sessioni di gioco in seguito ad una grande vittoria.

Questo induce ad un’altra statistica: le donne investono di meno rispetto agli uomini, mantenendo, secondo studi, un deposito mensile di 85 euro di media, a fronte dei 120 depositati dal sesso maschile.

Quali sono i luoghi di gioco?

In questo caso uomini e donne convergono, scegliendo la televisione o il bagno per giocare. Una buona percentuale di ambedue i sessi gioca anche a lavoro o in altri momenti della giornata, anche quando si è in auto. Invece gli uomini giocano di più in occasioni di famiglia, a differenza delle donne, più emotivamente coinvolte.

Per quel che riguarda invece la quantità di gioco, gli uomini investono di più, non solo economicamente ma anche a livello temporale. Ancora: i due sessi condividono anche l’abitudine di creare uno o più conti di gioco.

Per quanto invece riguarda l’età, generalmente le donne-giocatrici hanno un’età pari o maggiore di 25 anni, con chiara esclusione delle adolescenti che si sentono meno attratte dal gioco d’azzardo.

Più esteso il numero di giocatori per tutte le fasce d’età dell’universo maschile ed anzi, qui i più giovani sono quelli più esposti al gioco e alle perdite che ne derivano.

Più in generale sono gli uomini a perdere più tempo e più soldi, poiché generalmente meno attenti e conservatori del gentil sesso.