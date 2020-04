I casino live online stanno sostituendo quelli terrestri a causa del Coronavirus

Sappiamo tutti quanto la diffusione del Coronavirus abbia cambiato radicalmente le nostre vite, le condizioni restrittive dettate dal lockdown, imposto dal nostro Governo, ci costringono a restare a casa, con sporadiche uscite concesse solo per l’acquisto di cibo e beni di prima necessità. Non si può uscire è vero ma per fortuna esistono dei metodi per distrarsi e sconfiggere la monotonia da quarantena.

Uno tra tutti è la possibilità di giocare online, una piccola ancora di salvezza per tutti gli appassionati del gioco d’azzardo e del casinò. I casinò terrestri, a prescindere dalla diffusione del Covid-19, stanno vivendo nel nostro paese un periodo di forte crisi che probabilmente con l’avvento della pandemia e dei suoi risvolti economici si protrarrà ancora per molti anni. Anche in quest’ottica appare soluzione d’emergenza percorribile, per chi ama giocare alla roulette o alle slot e per gli operatori, optare per il gioco online.

Casinò live online, bonus e promozioni dedicate

Ci resta solo sedersi davanti ad un pc o accendere il proprio tablet o smartphone e giocare ai casinò live online. L’ esperienza di gioco negli ultimi tempi è migliorata notevolmente, soprattutto grazie al lavoro fatto in fase di sviluppo, ed è sempre più simile a quella che potremmo vivere nei casinò terrestri. Le piattaforme sono intuitive e sicure e tutti i giochi presenti sono testati e trasparenti per quanto concerne il ritorno al giocatore.

I principali operatori del mercato italiano dei casinò online offrono dei prodotti di qualità e propongono sempre nuovi bonus e promozioni, come evidenziato dal sito https://casino.superscommesse.it. Queste sale da gioco virtuali sono rigorosamente dotate di licenza ADM, gli ex Monopoli, a tutela dei clienti. Gli operatori provvisti dell’autorizzazione, infatti, devono sottostare a rigidi protocolli sul gioco sicuro e contro la ludopatia.

Come funzionano i casino live online?

Iscriversi e giocare in un casinò live è molto facile: basta registrarsi sul sito dei uno dei bookmakers che offrono questo servizio ed effettuare il primo deposito. Dopodichè si può scegliere la modalità casinò live online, entrare sul proprio tavolo e fare la puntata. L’esperienza di gioco si svolge attraverso un collegamento live reso disponibile grazie all’utilizzo di numerose cam che vengono posizionate nella sala in cui si gioca in diversi punti, questo per garantire la massima sicurezza del giocatore.

L’utente potrà interagire con un croupier reale il quale non potrà vedere il giocatore, ma soltanto le puntate che vengono effettuate, mentre le carte ed i gettoni utilizzati sono gli stessi dei casinò terrestri.

A rendere il gioco ancora più realistico è la presenza di altri giocatori virtuali con i quali si può interagire.

Le differenze tra casinò live online e casinò online classico

La differenza tra le due tipologie sta nel fatto che nel casinò online classico l’intero meccanismo di gioco è gestito nella sua interezza da un software e da un applicativo chiamato RNG, responsabile dell’esito delle giocate che è casuale, mentre nel casinò live il gioco non è automatizzato, ma è gestito dal croupier, questo rende più realistica e coinvolgente l’esperienza di gioco.